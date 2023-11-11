تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي

اعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الوحدة، مساء اليوم السبت على ملعب ستاد الملك عبدالعزيز، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الوحدة

يقود كريستيانو رونالدو تشكيل النصر لمواجهة الوحدة اليوم ومعه في الهجوم الثنائي أندرسون تاليسكا وساديو ماني، بطريقة لعب 4-3-3، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام – عبدالإلة العمري – محمد آل فتيل – أليكس تيليس.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سامي النجعي – أوتافيو مونتيرو.

في خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

ويتواجد على مقاعد بدلاء النصر أمام نادي الوحدة كل من راغد النجار وعبدالله مادو وعلي لاجامي ومحمد قاسم وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن وسيكو فوفانا وعبدالرحمن غريب وخالد الغنام.