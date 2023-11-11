تفاصيل لقاء السفير المصري في نيروبي بنائب الرئيس الكيني

استقبل ريجاتي جاشجوا، نائب الرئيس الكيني، السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر في نيروبي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير المصري على جدية اهتمام رجال الأعمال المصريين بالاستثمار في كينيا، مشيراً إلى أنه تم تنظيم ٢٢ زيارة لوفود رجال اعمال إلى كينيا خلال العام الماضي لاستشراف الفرص المتاحة في السوق الكينية، والتي تمثل مدخلاً هاماً لأسواق دول شرق أفريقيا.

وأضاف أن مصر تعمل على تبادل الخبرات مع كينيا في كافة المجالات في إطار تعزيز التعاون الأفريقي، مبرزاً أن البلدين يبحثان عدداً من الاتفاقيات الثنائية الهامة إعداداً لدورة اللجنة المشتركة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب نائب الرئيس الكيني عن رغبة بلاده في زيادة التبادل التجاري مع مصر وتشجيع الاستثمارات المصرية في كينيا عبر تقديم تسهيلات للمستثمرين وإزالة العوائق التجارية التقليدية، مبرزاً أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الزراعة والري، والاستفادة من الخبرات المصرية الطويلة في هذه المجالات.

كما أبدى التطلع إلى زيادة السياحة المصرية الوافدة على كينيا باعتبارها مقصداً سياحياً عالمياً لما تملكه من مقومات كبيرة على سواحلها الشرقية، ولما تتمتع به من حياة برية فريدة.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الدامية في قطاع غزة والأوضاع الإقليمية في شرق ووسط أفريقيا، خاصة الصومال والسودان وشرق الكونجو الديمقراطية. وشدد نصر الدين على أن مصر تجد في كينيا شريكاً إقليمياً هاماً، لاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن الدور الكيني في شرق افريقيا يعد رئيسياً في قيادة جهود الاتحاد الأفريقي لإحلال السلام في القارة. وأعرب عن التطلع إلى دعم كينيا للأصوات المطالبة بسرعة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة حقناً لدماء المدنيين الأبرياء، على ضوء مواقف كينيا التقليدية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ودورها في بناء وحفظ السلام داخل القارة الأفريقية.