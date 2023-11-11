مبابي يسجل هدف رائع لـ باريس سان جيرمان في ريمس بالشوط الأول

على طريقة هدفه في الأرجنتين بنهائي كأس العالم

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدف رائع لفريقه باريس سان جيرمان في شباك نادي ريمس، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الفرنسي بالموسم الحالي 2023 – 2024، والجارية مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد أوجست ديلاون الثاني.

مبابي يسجل هدف رائع لـ باريس سان جيرمان في ريمس

سجل كيليان مبابي هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الشوط الاول عند الدقيقة 3 بطريقة رائعة مثل التي سجلها في نهائي كأس العالم 2022 ضد منتخب الأرجنتين بقطر.

شهد الشوط الاول سيطرة من جانب باريس سان جيرمان على نظيره ريمس ويقترب من الانتصار الثامن في الموسم الحالي، حيث يتصدر الفريق الآن جدول الترتيب بـ 27 نقطة إذا انتهت المباراة بتلك النتيجة.

ويتواجد على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان لمواجهة ريمس كل من ليتيلير وأرناو تيناس وكورزاوا وهيرنانديز وفيتينيا واوجارتي وندور وباركولا ومبابي، يمكنه الاستعانه بهم في الشوط الثاني للحفاظ على التقدم وتأكيد الانتصار.