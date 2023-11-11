إيمان كريم خلال مشاركتها بمبادرة المشروعات الذكية: يجب أن تشمل النسخ القادمة مكانا خاصا بذوي الإعاقة

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقه، على المشاركة في فاعليات المؤتمر الوطنى الثانى الخاص بإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إيمان كريم تتفقد معرض المشروعات المتأهلة خلال فاعليات المؤتمر الوطنى

تفقدت د. إيمان كريم معرض المشروعات المتأهلة من المحافظات، للتعرف على طبيعة هذه المشروعات، وفائدتها لذوي الإعاقة، أو إذا كان هناك مشاركة من جانلهم خلالها، خاصة وأن المجلس لديه مكون متعلق بالبيئة كان قد تبلور من خلال مشاركة المجلس في فاعليات النسخة الـ 27 من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

إيمان كريم تشارك في فاعليات إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وهنأت المشرف العام على المجلس المشروعات التي تم الإعلان عن فوزها في المسابقة، وثمنت جهود الدولة في تبينها لهذه المشروعات، وكذلك فكرة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مُشددة على ضرورة أن تشمل النسخ القادمة من المسابقة مكون خاص بذوي الإعاقة والبيئة الخضراء على المستوى التوعوي والتشاركي، وكذلك تخصيص فرع للجائزة لمكون خاص بالإعاقة سواء تقدمت به جمعية تعمل في المجال أو ذوي الإعاقة أنفسهم .

إيمان كريم تشارك في فاعليات إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

إيمان كريم تشارك في فاعليات إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

في الوقت نفسه، التقت د. إيمان كريم بعدد من الوزراء والقيادات التنفيذية والشخصيات العامة والدولية وعدد من المحافظين وتحدثت معهم عن أوجه التعاون التي من الممكن أن تتم مع المجلس و المشاريع التي تخص ذوي الإعاقة في المحافظات.

إيمان كريم تشارك في فاعليات إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

إيمان كريم تشارك في فاعليات إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وجاء المؤتمر بحضور د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء والمحافظين، ومسئولي الهيئات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من دول الشقيقة والصديقة.