أشياء تساعدك على النوم بشكل أفضل في الشتاء

الحصول على قسط كافٍ من النوم المريح مهم للشعور باللياقة والصحة تزداد حاجتنا إلى النوم، خاصة في فصل الشتاء، عندما يكون الجو باردًا في الخارج ويحل الظلام بسرعة، وقد أثبت البحث العلمي هذا بالفعل. ووفقا للباحثين، ينام الألمان في الشتاء حوالي نصف ساعة أطول مقارنة بالربيع والصيف والخريف - وتقل جودة نومهم.

إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين ينامون بشكل أسوأ خلال أشهر الشتاء، فقد ترغب في الاستماع إلى نصائح الخبراء التالية.

اخرج إلى وضح النهار

في الشتاء، يشرق الضوء في وقت متأخر من الصباح، ويظلم في وقت مبكر من المساء. إذا لم نحصل على ما يكفي من ضوء النهار على المدى الطويل، فسيضطرب إيقاع النوم والاستيقاظ لدينا.

عند الغسق والظلام، ينتج الدماغ ويطلق المزيد من هرمون الميلاتونين، الذي يهيئ الجسم للنوم. النتيجة: نتعب بشكل أسرع.

ومع ذلك، عادة ما يتم إطلاق المواد الرسولية قبل ساعة أو ساعتين فقط من وقت النوم، في فصل الشتاء، لا ينشأ هذا "التحفيز"، لأن إطلاق الميلاتونين يظل ثابتا طوال اليوم، كما تقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا اليوخينا لـ MedicForum.

لذا نصيحته من الخبراء: تعريض نفسك لضوء النهار قدر الإمكان في الشتاء، والذهاب في نزهة على الأقدام وفتح الستائر في الصباح للسماح بدخول بعض الضوء.

التوتر

يقول الطبيب: "الإجهاد يمكن أن يجعلك تنام بشكل أقل أو أقل جودة"، لمنع مشاكل النوم، يجب عليك الحفاظ على مستويات التوتر لديك ثابتة قدر الإمكان.

يمكن أن تساعدك الأنشطة المسائية مثل اليوغا أو القراءة قبل النوم على الاسترخاء وتسهل عليك النوم.

الحرارة تجعلك بطيئا

إذا كنت ستعود إلى المنزل بعد المشي في البرد، فأنت تريد الإحماء من الداخل أولاً. ومع ذلك، إذا قمت بتشغيل التدفئة في غرفة نومك إلى الحد الأقصى، فقد يؤثر ذلك على جودة نومك.

وينصح الخبير إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم بسبب الحرارة الاصطناعية، عليك إطفاء التدفئة وارتداء عدة طبقات من الملابس.

ولهذا السبب يجب عليك شرب أقل قدر ممكن من المشروبات الكحولية أو عدم شربها على الإطلاق، خاصة قبل النوم.

دعم جهازك المناعي

لا شيء يؤثر على نومك أكثر من سيلان الأنف، أو الشعور بالإعياء، أو السعال ولكن من المعروف أننا معرضون بشكل خاص لنزلات البرد في الشتاء ولذلك ينصح الخبير بالوقاية من الالتهابات.

وهذا يعني على وجه التحديد تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا، والحفاظ على مسافة بينك وبين الأشخاص المرضى، وغسل يديك بانتظام، وعدم مشاركة كوبك أو كأسك مع الآخرين.