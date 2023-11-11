للمرة الأولى في البريميرليج استخدام كاميرات على جسم لاعب أثناء الاحماء (فيديو)

شهدت عمليات الأحماء ما قبل مباراة توتنهام هوتسبير اليوم ضد ولفرهامبتون استخدام كاميرات على جسم لاعب من أثناء عمليات الاحماء فقط، وهي المرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي البريميرليج.

استخدام كاميرات على جسم لاعب أثناء الاحماء في البريميرليج

رصدت الكاميرات وبرامج الدوري الإنجليزي استخدام كاميرات على جسم لاعب من أثناء عمليات الاحماء فقط وعرضها للمشاهدين، للمرة الاولى في تاريخ البريميرليج.

وخلال التجربة تم الاستعانه باللاعب جونسون من توتنهام ولاعب أخر من صفوف نادي وولفرهامبتون، وتم وضع الكاميرات على مستوى الصدر خلال إجراء الإحماء.

انتهت مباراة توتنهام وولفرهامبتون بفوز الوولفز بهدفين مقابل هدف وحيد، والتي كانت في الوقت بدل الضائع، ليقوم بريمونتادا قوية خلال 7 دقائق فقط، بعدما كان متاخرًا منذ الدقيقة 3 بهدف سجله اللاعب برينان جونسون.