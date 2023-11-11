السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المجلس النرويجي للاجئين يدعو لحماية المستشفيات في غزة

المستشفيات في غزة
المستشفيات في غزة

 

دعت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط للمجلس النرويجي للاجئين، أنجيليتا كاريدا، إلى حماية المستشفيات في غزة.

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وقالت في بيان على موقع المجلس الإلكتروني اليوم السبت "إننا نشعر بالفزع إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات متواصلة على مستشفيات غزة بما في ذلك الأطفال الرضع، والمدنيون الذين يبحثون عن الإغاثة محاصرون تحت الهجوم".

 

وأضافت أنه من "المشين أن تشن حرب حول المستشفيات وعلى المستشفيات ، أولئك الذين يعالجون أو يبحثون عن مأوى في المستشفيات ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه ، الطرق المؤدية إلى الجنوب غير صالحة للمركبات والضرر الذي يلحق بالمرضى المحاصرين في المستشفيات والآثار الدائمة الناجمة عن حرمان السكان من المرافق الطبية الرئيسية في وقت النزاع المسلح قد يكون غير قانوني إلى حد كبير".

 

وتابعت أن "المرافق الطبية والعاملين الطبيين الذين يعملون حصراً في علاج المرضى والجرحى بتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي والتي يجب احترامها في جميع الظروف. إن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".

 

وخلصت بالقول إن "هناك حاجة إلى وقف عاجل لإطلاق النار لتجنب المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء ، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بقوانين الحرب من أجل إنقاذ حياة جميع المدنيين، بما في ذلك المرضى والمصابين بأمراض خطيرة وأولئك الذين يقدمون لهم الرعاية".

 

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