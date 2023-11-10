السبت 11 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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غارات وحشية ليلية على قطاع غزة والاحتلال يواصل الإجرام في استهداف المستشفيات

الاحتلال يلقي قنابل
الاحتلال يلقي قنابل مضيئة وسط قصف عنيف

استهداف مكثف يشن على قطاع غزة في الوقت الحالي من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، أثناء البث المباشر لقناة القاهرة الإخبارية، حيث تسمع أصوات الانفجارات في قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن القطاع الطبي في غزة وصل إلى نقطة اللا عودة كما أشار القائمون على القطاع، مشيرةً إلى أن القصف لا يزال مستمرًا في محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة.

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انتشال 50 شهيدًا من مدرسة البراق فى قطاع غزة بعد قصف للاحتلال

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وصول الطائرة السعودية الثانية لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن القصف غير المسبوق على قطاع غزة، أدى إلى تدمير البنية التحتية للقطاع وتشريد نحو مليون ونصف المليون، إلا أن الفلسطينيين يقابلون الاعتداء بإصرار على عدم ترك أرضهم.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال يشن غارات متواصلة يستهدف بها مختلف أنحاء قطاع غزة ويقصف مناطق متفرقة ومتعددة سواء سكنية ومدنية وإنسانية، أرضًا وبحرًا وجوًا.

غارات قرب مستشفى النصر والعيون فى غزة

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية، في عاجل لها، أن هناك غارات إسرائيلية وقصفًا مدفعيًا قرب مستشفى النصر والعيون في قطاع غزة.

ويعتبر اليوم من أصعب الأيام منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، حيث تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات اليوم، بدأت بمستشفى القدس والإندونيسي، وحاليًا مستشفى الشفاء.

 

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