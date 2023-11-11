السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس طاجيكستان: ندين استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة

رئيس طاجيكستان إمام
رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان

 

قال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، إن بلاده تدين بشدة استهداف إسرائيل للمنشآت المدنية في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين.

 

وأضاف في  كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية والتي عقدت بالرياض اليوم - إن الوضع المتأزم في فلسطين يدعو لضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف ما يحدث هناك مشيرا إلى أن الوضع اليوم يثبت حقيقة أنه لا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية منذ بداية النزاع الأخير، داعيا جميع الأطراف إلى إنهاء الصراع والجلوس على طاولة المفاوضات .

 

وأكد أن الحل الدائم للقضية الفلسطينية لضمان السلام لا يمكن تحقيقه إلا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

 

وأوضح أنه بدون هذا السبيل لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يمارس حقوقه الشرعية الحقيقية ككيان مستقل في المجتمع الدولي وفقا للأعراف المعترف بها دوليا.

 

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق يجب بذل الجهد لتنفيذ قرارات المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لمساعدة أكثر من مليوني شخص يعانون نقصا في الغذاء وهذا يتطلب اجراء حاسم لحل الصراع.

 

وشدد على أن الازمات التي يشهدها العالم الاسلامي تتطلب ضرورة الاتحاد أكثر من أي وقتا مضى، حيث أن هذه العوامل أدت لزعزعة الاستقرار وجلبت عواقب اقتصادية كبيرة طويلة المدى.

 

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