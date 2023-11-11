حديث ودي بين الرئيس السيسي وولى العهد السعودي على هامش القمة العربية والإسلامية

شهدت أعمال القمه العربيه والاسلاميه الطارئه بالرياض اليوم حديث ودى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وولى العهد السعودى محمد بن سلمان. جاء ذلك خلال استقبال ولى العهد للرئيس لدى وصوله مقر القمه وقبل بداية انطلاقها.



كانت القمه قد شهدت حضورا مكثفا من جانب القادة والزعماء العرب الذين طالبوا بوقف الحرب والتصدى لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني. كما ندد القادة فى كلماتهم بوقف الحرب الهمجيه العشوائيه على غزه ووقف الاستيطان وإقامة دوله فلسطينيه على حدود 67.