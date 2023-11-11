تعرف على عقوبة التنمر

صرح المحامي “أحمد حلمي” أنه خلال السنوات الأخيرة انتشرت جريمة التنمر و لخطورة هذه الجريمة و التي ينتحر عدد كبير من المراهقين بسبب تعرضهم للتنمر سن المشرع المصري _ تصديا لها _ القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ و المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ بالعدد رقم ٣٦ مكرر ب و أصبح ساريا من تاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٠ _ اليوم التالي لتاريخ نشره_ و قد أضاف المشرع لقانون العقوبات مادة جديدة تحت رقم ٣٠٩ مكرر ب و التي أشارت إلى ما يعد تنمرا و هو كل قول أو فعل يسيء إلى المجني عليه بسبب الدين أو اللون أو القدرات الذهنية أو الصحية أوالبدنيةأوالعقلية أو استغلال ضعف المجني عليه أو استعراض قوة أو سيطرة الجاني على المجني عليه و الحط من قدره.

و قد حددت المادة سالفة الإشارة عقوبة التنمر إذا وقعت الجريمة من شخص واحد فجعلتها الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر و الغرامة التي لا تقل عن ١٠٠٠٠ جنيه و لا تزيد عن ٣٠٠٠٠ جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

و يستفاد من هذه الحالة _ عقوبة الجاني الفرد عن جريمة التنمر لأول مرة يدان عنها _ أن المشرع أطلق يد القضاء في تقدير عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن ستة أشهر و قد تصل إلى ثلاث سنوات و عقوبة الغرامة ١٠٠٠٠ جنيه حد أدنى و للقاضي أن بأي مبلغ للغرامة يزيد عن العشرة و حتى ٣٠٠٠٠ جنيه.

و قد أضاف المشرع ما يعرف بالظروف المشددة للعقوبة إذا توافرت حالة من ثلاث حالات :

الأولى: أن يقع الجرم من شخصين أو أكثر.

الثانية: أن يكون الجاني من أصول المجني عليه كالأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو من المتولين تربيته كالأخوة أو الأخوات أو الأعمام أو العمات أو الأخوال أو الخالات و بالعموم كل متولي لتربية المجني عليه أو ملاحظته أو كان مسلما له بحكم القانون كالمسؤلين في دور الأيتام أو مسلما له بحكم قضائي كالحاضن أو الحاضنة أو كان المجني عليه من الخدم لدى الجاني فإذا كانت هناك حالة من هاتين الحالتين يزاد الحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى سنة و الغرامة لا تقل عن ٢٠٠٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠٠٠ و للقاضي أن يصل بعقوبة الحبس إلى حدها الأقصى ثلاث سنوات و له أن يحكم بعقوبتي الحبس و الغرامة أو بإحداهما.

أما إذا اجتمعت الحالتين _ تعدد الجناة و وجود صلة تجمع الجاني بالمجني عليه مما ذكرنا _ يضاعف الحد الأدنى للعقوبة حيث لا تقل _ حينئذ _ عن سنتين حبس.

الثالثة: العود و هو تكرار ارتكاب الجاني لنفس الجريمة _ التنمر أيا كانت صورة ارتكابه لها _ فتضاعف العقوبة في حديها الأدنى و الأقصى .