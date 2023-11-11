تخرج الدفعة الثالثة بكلية العلاج الطبيعي فى جامعة جنوب الوادي

أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي، حفل تخرج الدفعة الثالثة لكليه العلاج الطبيعي والبالغ عددهم 144 خريجا.

ونقل الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق تهنئه الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة للدفعة الثالثة لكليه العلاج الطبيعي مقدما تحيته الى أولياء الأمور ومؤكدا انهم وراء هذا النجاح والتفوق لأبنائهم .

وأكد سعادته بمبنى كليه العلاج الطبيعي الرائع والتى تعد من الاحلام التي تحققت في جامعه جنوب الوادي وتضم مركز علاج طبيعي متميز يعد من افضل المراكز على مستوى الشرق الأوسط، مشيرا الى ان هناك جهود كبيره كانت وراء انشاء الكلية والمركز .

وقدم الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه في كلمته تحيه الدكتور احمد عكاوي لخريجي كليه العلاج الطبيعي مهنئا لهم بحفل التخرج وقدم شكره لأولياء الأمور على ما قدموه لأبنائهم من جهد طوال الفتره الماضيه موجها نصيحته لطلابه بالاهتمام بالمرضى قبل اي شيء والتعامل الإنساني معهم مؤكدا ان هذه اعظم رساله.

وشكر الدكتور محمود الشاذلي عميد كليه العلاج الطبيعي كل من ساهم في انشاء كليه العلاج الطبيعي موجها تحيه خاصه للدكتور عباس منصور رئيس الجامعه الأسبق صاحب قرار انشاء الكلية والدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة الحالي الذي تولى عماده الكليه عام 2019 .

وأضاف أن الدفعه الثالثه والتى يحتفل بتخرجها تعد دفعه متميزه على المستوى الاخلاقي والعلمي وقدم نصيحته لطلابه الخريجين بضروره التعامل الانساني مع المرضى.

وألقى الدكتور احمد عبد الرحمن الديب نقيب العلاج الطبيعي بقنا القسم الخاص باخصائي العلاج الطبيعي وقام الخريجون بترديد القسم .

شهد الحفل عادل احمد مصطفى امين عام الجامعه وطروب طلبه الامين العام المساعد والدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة قناة السويس وعدد من اعضاء هيئه التدريس بالكليه واولياء الامور والخريجين وفى نهاية الحفل تم تقديم دروع الكلية لضيوف الحفل .