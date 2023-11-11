بالفيديو ..الكوربيه تكشف إجراءات الرقابة المالية لتسهيل الترخيص للشركات الناشئة

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع تامر حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات ، ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، وتركيزه على البيزنس العائلي كنمر في الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة تيسير اجراءات الترخيص للشركات الناشئة التكنولوجية بأنشطة التمويل غير المصرفي حيث تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد اجراء تعديلات على القواعد والضوابط والاجراءات اللازمة للتأسيس والترخيص للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل المصرفي، وذلك لمزيد من التيسير على الشركات وتهيئة بيئة مواتية تساعد الشركات على ممارسة أنشطة التمويل غير المصرفي والنمو والتوسع وتطوير الاعمال بما يدعم جهود الهيئة في توسيع قاعدة الشركات المالية غير المصرفية لدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

تسري أحكام القرار على الشركات الناشئة الراغبة في ممارسة نشاط أو أكثر من 6 أنشطة خاضعة لأشراف ورقابة الهيئة حددها القرار المقترح في مادته الأولى، كما ذكر القرار المقترح الشروط والاجراءات اللازمة لتأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية ومنها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط أو أكثر من الانشطة المحددة بالقرار .

تضمن القرار تخفيض راس المال للشركات الناشئة ليكون اقل من الشركات التقليدية كما يحدد القرار شروط حصول الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على ترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفي المذكورة بالقرار ومنها التعهد بالبدء في ممارسة النشاط الفعلي للشركة خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص، وعدم فتح فروع للشركة لحين الوفاء بمتطلبات زيادة رأس المال والحصول على ترخيص نهائي بمزاولة النشاط من الهيئة.

وتتضمن الحلقة ايضا ..... 24.7 مليار جنيه إجمالي زيادة رؤوس أموال الشركات بسوق الاسهم..حيث كشفت بيانات البورصة تحقيق ارتفاع طفيفا في زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة خلال 10 شهور الأولى من العام الجاري2023.

سجلت البيانات تسجيل الشركات لزيادات رؤوس الأموال بنحو24.7 مليار جنيه، وذلك مقارنة بحوالي 24.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة بالعام الماضي2022.

كما كشفت البيانات أن عدد الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال العشرة الأولى من العام الحالي2023 نحو36 شركة، مقارنة بنفس العدد خلال العام الماضي2022.

كما رصدت البيانات أيضا الصعود التدريجي في زيادة رؤوس الشركات المقيدة بالسوق، وذلك على مدار7 سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي رؤوس الأموال في عام2016 نحو4.6 مليار جنيه، وفي عام 2017 بلغ 10 مليار جنيه، وسجلت في عام 2018 نحو28.8 مليار جنيه، بينما رصدت عام2019 نحو11.3 مليار جنيه، وفي عام 2020 نحو 8.6 مليار جنيه، وفي عام2021 نحو18.4 مليار جنيه.

رصدت البيانات أنه في عام 2022 زيادة رؤوس أموال 30.2 مليار جنيه.

يسعى احمد الشيخ رئيس البورصة إلى العمل على تطوير سوق الاوراق المالية، بما يتلاءم مع مستجدات السوق العالمية.

وتتضمن الحلقة " أيضا " "العمالقة لتداول الأوراق المالية" تجهز 4 شركات لطرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة...حيث تجهز شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية قيد وطرح 4 شركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة.

قال الدكتور عصام جوهر العضو المنتدب للشركة أنه يتم تجهيز عدد من الشركات العاملة في بعض المجالات والقطاعات المختلفة، من حيث الهيكلة الكاملة والشاملة على المستوي المالي، والإداري، والفني تمهيدا لطرحها في البورصة.

أضاف "جوهر" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن إجمالي رؤوس الشركات الأربع يصل إلى 77 مليون جنيه، بواقع 35 مليون جنيه للشركة الأولى، و20 مليون جنيه، للثانية، و17 مليونا للثالثة، و5 ملايين للشركة الرابعة.

أشار العضو المنتدب إلى أن واحدة من هذه الشركات سوف يتم طرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من العام القادم2024.

كما أشار إلى استكمال الشركة لدورها في التواصل مع الشركات العاملة في السوق، والشركات العائلية لاستعراض فوائد القيد بالبورصة، ودعمها على التوسع في الاستثمارات ومشروعاتها الاستثمارية، وكذلك أهمية دور هذه الشركات، وتحويلها إلى شركات ذات طابع مؤسسي، يعمل على استقطاب مستثمرين كبار، بما يسهم في تحقيق هذه الشركات إلى مستهدفاتها.

أوضح "جوهر" أن الشركة قامت منذ بداية العام2023 بالعمل على قيد 25 شركة بنظام القيد في الحفظ المركزي.

كما أوضح أن "العمالقة" قامت بأنشاء شركة استشارات مالية لهذا الغرض، لتقييم الشركات، وتقديم الخدمات المالية المختلفة، برئاسة الدكتور أحمد أبو طالب، والعضو المنتدب أحمد حسين...يشار إلى أن الشركة تقدمت مؤخرا للحصول على رخصة آلية الشراء بالهامش، تمهيدا لتفعيلها.

كما يتضمن البرنامج ... ""دو كابيتال" تخطط لطرح 4 شركات بسوق الأسهم ...حيث تتفاوض شركة "دو كابيتال" للاستثمارات المالية مع 4 شركات تعمل في عدد من القطاعات المختلفة، تمهيدا لقيدها وطرحها ببورصة الأوراق المالية.

قال محمد عبدالمطلب العضو المنتدب لشركة "دو كابيتال" أن الشركة تجري مفاوضات مع بعض من الشركات العاملة في السوق بعدد من القطاعات المختلفة، لإدراجها بسوق الأسهم.

أضاف "عبدالمطلب" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الشركات تعمل في مجالات الأغذية والأسمدة، والتعليم، والأندية الصحية.

أشار "عبدالمطلب" إلى أن تجهيز الشركات سوف يشمل الهيكلة الشاملة سواء الادارية أو المالية، او الفنية، حيث سيتم طرح هذه الشركات بالسوق الرئيسي باستثناء شركة سوف يتم طرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار "عبدالمطلب" إلى أن إجمالي رؤوس هذه الشركات تقترب من المليار جنيه، فيما يبلغ رأس مال الشركة المزمع قيدها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 10 ملايين جنيه.

يتوقع "عبدالمطلب" أن يتم طرح الشركة العاملة في قطاع الأسمدة خلال العام القادم2024.

يشار إلى أن "دو" نجحت مؤخرا في طرح وتغطية احدي الشركات المزمع التداول عليها خلال الفترة القادمة.

كما تتضمن الحلقة توقعات السوق ..حيث يتوقع اسلام عبدالعاطي خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستوياتها التاريخية غير المسبوقة.

كما يتوقع "عبدالعاطي" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستويات تاريخية جديدة عند مستوى 25500 نقطة، وذلك حال تجاوز المؤشر لمستويات المقاومة عند24800 نقطة.

كما يتوقع أيضا أن تظل مستويات الدعم الواقعية حول مستوى 22500 نقطة الى مستوى 21800 نقطه وذلك بفرض ثبات العوامل وخضوع السوق لقوى العرض والطلب دون تدخل عوامل خارجيه.