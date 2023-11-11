برلماني: كلمة السيسي بالقمة العربية تضمنت إدانة واضحة لسياسات الاحتلال ضد سكان قطاع غزة

ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، والتي تضمنت إدانة واضحة لممارسات الإسرائيلية التي أقل ما توصف به أنها جرائم حرب، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية استهدفت المدنيين العزل من قتل وترويع والتي تنافي القانون الدولى.

وقال "عثمان"، إن الرئيس السيسي حرص في كلمته أيضا على التنديد بسياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى والتي لا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الممارسات، وأن يتحمل المجتمع الدولى مسئوليته وأن يعمل بشكل جاد وحازم من أجل تحقيق هذا الهدف.

وشدد النائب أحمد عثمان، على أن مطالب الرئيس السيسي خلال القمة تضمنت الموقف الرسمي المصري الراسخ منذالسابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن الرئيس طالب في كلمته بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى.

وأشار "عثمان"، إلى أن الرئيس حرص أيضا على التأكيد على ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها "القدس الشرقية"، وإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى.