حملة مكبرة لإزالة طواحين الذهب غير المرخصة بصحراء حجازة بقنا

قال الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم السبت، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ، نفذت حملة مكبرة لازالة طواحين الذهب غير المرخصة المقامة علي أراضي املاك الدولة بصحراء حجازة وذلك بالتنسيق مع الاجهزه الامنية.

وأكد رئيس المركز، أن الحملة اسفرت أعمالها عن إزالة سبعة طواحين غير مرخصة و١٣ حوض سيانيت، مقامة علي مساحة ٢٦٥٠م من أراضي املاك الدولة بناحية العليقات، يسعي اصحابها الي الكسب السريع دون النظر الي حق الدولة.

وأضاف قدري الشعيني، أن رئاسة الوحدة سبق وان حذرت المواطنين من استخدام هذه المعدات والات كونها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والكهرباء ، فضلا علي انها تعد طريق تقليدية لاستغلال معدن نفيس ذا جدوي اقتصادية عالية كمعدن الذهب.