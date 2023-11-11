أشرف صبحي: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير الشباب الافريقي لتحسين مستوي الحياة

مصر ثالث الدول الأفريقية التي تطلق المبادرة

اطلق الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيده برودنس نجوينا مديرية المرأة والنوع الاجتماعي والشباب بمفوضية الاتحاد الافريقي، مبادرة المستوي المليون التالي“ 1 Million Next Level” لتعزيز دور الشباب المصري في تنمية القارة الافريقية، في إطار يوم الشباب الأفريقي، وتفعيلا لتوصيات اجتماع وزراء الشباب والرياضة الافارقة بإثيوبيا خلال العام الحالي .

في كلمته، أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان الشباب الافريقي هم الثروة الحقيقية لذا فإن القيادة السياسية المصرية تعمل علي تطويرها للاستفادة منها لتحسين مستوي الحياة في كافة النواحي في قارة افريقيا وهو ما ظهر بقوة في اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بالشباب وحرصه الدائم علي التعاون مع كافة رؤساء الدول الافريقية للتعاون في دعم وتطوير الشباب الافريقي.

واضاف وزير الشباب والرياضة ان الوزارة تضع كافة امكانياتها للارتقاء بالشباب الافريقي واتاحة جميع الفرص للتعليم والتوظيف وريادة الاعمال لفتح اسواق العمل للشباب في كافة الدول الافريقية.



واكد وزير الشباب والرياضة ان مبادرة المليون في نسختها الاولى استهدفت الوصول الي مليون شاب أفريقي بحلول ٢٠٢١ وحققت نجاح باهر بوصولها الي اكثر من ٨ مليون شاب، مؤكدا ان هذه النسخة تستهدف الوصول الي ٣٠٠ مليون شاب بحلول عام ٢٠٣٠.

واكد الوزير ان وزارة الشباب والرياضة تمتلك العديد من المبادرات والبرامج التي تؤهل الشباب لسوق العمل ويتم تفعليها من خلال الادارة المركزية لتمكين الشباب برئاسة الاستاذة منال جمال، ومن خلال مختلف الادارات الاخري بالوزارة، التي تحرص دائما علي توفير فرص التدريب في شتي المجالات من خلال العديد من المبادرات مثل "مشواري- طور وغير- كن رائد اعمال مبدع- رواد النيل- رواد تحيا مصر" وغيرها من المبادرات التي تسعي لتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص وان الوزارة تسعي الي نشر كل هذه المبادرات في جميع الدول الافريقية.

وفي كلمتها اكدت السيدة برودنس نجوينا مدير المرأة والنوع الاجتماعي والشباب بمفوضية الاتحاد الافريقي، ان مصر تعتبر نموذجا يحتذى به بين الدول الافريقية في تمكين وتطوير الشباب معربة عن اعجابها الشديد بالمبادرات والبرامج التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة المصرية لتمكين وتطوير الشباب.

اكدت الاستاذة منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب بالوازرة ان الوزارة بدعم الدكتوراشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استطاعت من خلال الوزارة الوصول الي قطاع عريض من الشباب من خلال مبادراتها المختلفة التي تهدف الي تأهيل الشباب لسوق العمل بهدف التمكين الاقتصادي.

ويشتمل يوم الشباب الأفريقي علي تنفيذ مبادرة "المهارات وتوظيف الشباب " بمشاركة 200 من الشباب حديثي التخرج ورواد الأعمال ويهدف الحدث الى بناء مهارات التوظيف للشباب، وذلك خلال يومي السبت والأحد11 و12 نوفمبر الجاري.

حضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الأستاذة منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات، اللواء ماجد ابو الخير رئيس اللجنة الافريقية بوزارة الشباب والرياضة و مجموعة من خبراء مفوضية الاتحاد الافريقي.