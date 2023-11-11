مدير تعليم قوص صرف المتأخرات المالية ودعم الأنشطة أولى إهتمامى

عقد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، اليوم السبت، إجتماعا تنسيقيا مع هيئة مكتبه بحضور مديرى المراحل ورؤساء الاقسام بديوان عام الإدارة ذلك عقب توليه منصبه ضمن حركة نقل مديرى عموم الإدارات التعليمية التى أجراها الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الأسبوع المنصرم .

فى بداية الاجتماع رحب قيادات تعليم قوص بالاستاذ عبدالله القبانى مهنئين بمنصبه الجديد مديرا عاما لإدارة قوص التعليمية ، كما أعرب " القبانى " عن سعادته لوجوده بين فريق عمل شهد له القاضى الدانى بالتفوق والمهنية فى بلد العلم والعلماء .

هذا وسرد مدير تعليم قوص الجديد لعدة رؤى مستقبلية سيتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية المهنية والإدارية لملف التعليم بقوص ليواكب منظور القيادة السياسية بمنظور ٢٠- ٣٠ ومن هذا المنطلق ستبدأ اقسام الإدارة من غدا الأحد فحص كافة الملفات المهنية والإدارية التى تمس الطالب والمعلم من خلال سلسلة اجتماعات ستعقد مع مسؤولى الإدارة المالية والحسابية وأقسام الدفع الالكترونى لبحث ٱلية صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة سواء للعاملين الحاليين أو المحالين للمعاش من خلال تحديد جدول زمنى لصرف كافة المستحقات المالية قبل نهاية العام الجاري .

واكد " القبانى " إنه سيتم تكليف السادة الموجهين الاوائل للمواد الأساسية بدراسة نسب العجز والزيادة وتقديم تقرير وافى عن حركات الندب والنقل للسادة المعلمين ومشرفى الخدمات الصادر لهم حركة نقل أكتوبر الماضى ودراسة كيفية الاستفادة منهم بالديوان أو بالمدارس الأخرى التى بها عجز مع دعم خطة الأنشطة التربوية .

كانت مديرية التربية والتعليم بقنا ، قد أصدرت الأسبوع الماضي حركة تنقلات واسعة لمديرى عموم الإدارات التعليمية شملت تحريك كافة القيادات بإدارات قنا التسع تم خلالها نقل الاستاذ عبدالله القبانى مدير عام إدارة قنا التعليمية ليشغل منصب مدير عام إدارة قوص التعليمية.

يذكر إن مدير تعليم قوص الجديد من مواليد مركز قفط عام ١٩٦٧ خريج كلية العلوم قسم الاحياء عام ١٩٨٨ عمل معلما بإدارة قنا التعليمية ثم شغل منصب مدير مدرسة السيدة زينب الثانوية بمدينة قنا حتى تولى منذ عامين منصب مدير عام لإدارة قنا التعليمية .