قروض ميسرة للبيطريين لإقامة مشروعات للثروة الحيوانية

انطلقت بالنقابة العامة للأطباء البيطريين أولى الورش التعريفية ببرنامج القروض الميسرة لإقامة المشروعات فى مجال الثروة الحيوانية والطب البيطرى والتى سوف تستمر على مستوى الجمهورية بالتعاون مع البنك التجارى الدولى CIB ويقدم الدعم المادى على هيئة قروض ميسرة بفائدة بسيطة ومتناقصة مع تسهيلات فى السداد، بقروض مدتها سنة بفائدة 6.5%، وعلى ثلاث سنوات بأقساط نصف سنوية بفائدة بسيطة ومتناقصة 7.5% مع فترة سماح، وقرض طويل الأجل خمس سنوات تتخللها سنتان سماح للأقساط وليست الفوائد والفائدة 8.5% وبسيطة ومتناقصة بأقساط نصف سنوية، ولا تقدم إلا لطبيب بيطرى وفى مشروعات الثروة الحيوانية.

قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة تقدم سلسلة ندوات تعريفية على مستوى النقابات الفرعية للتعريف ببرنامج القروض الميسرة لإقامة المشروعات فى مجال الثروة الحيوانية والطب البيطرى، للتوسع فى هذه الخدمة وتوصيلها إلى أكبر عدد من الأطباء، دعماً من النقابة للزملاء ودعماً من الدولة لهم ممثلة فى الصندوق التابع لوزارة الزراعة، موضحاً أن فائدة القرض محدودة ومتناقصة ما يشجع على إقامة تلك المشروعات التى تساعد زملاءنا فى حياتهم العملية، مؤكداً أن تلك المشروعات تنمى الثروة الحيوانية وتحافظ على صحة المواطن المصرى لأن الطبيب البيطرى هو خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، مشيراً إلى أن المبادرة يشارك بها 6 بنوك بحد أقصى للقرض 750 ألف جنيه، كما طالبنا بدعم مشروعات العيادات البيطرية المتنقلة وتمويلها قبل الإنشاء للخريجين الجدد.

قال الدكتور محمود عفيفى، المدير التنفيذى لبرنامج دعم الطبيب البيطرى، إن عدد المستفيدين من البرنامج حتى الآن أكثر من ٢٠٠٠ طبيب بيطرى أقاموا أكثر من ٣٥٠٠ مشروع فى مجالات الطب البيطرى والإنتاج الحيوانى جميع المشروعات بحسب المستفيدين من البرنامج ناجحة والمعيار الأكثر نجاحاً هو جدية الأطباء البيطريين ورغبتهم فى العمل كل فى المجال الذى يحبه ويرغب النجاح فيه ويأتى بعد ذلك دور البرنامج والنقابة للمساعدة فى تحقيق رغبات الأطباء والفائدة بسيطة ومتناقصة وفترة السداد مريحة مع وجود دورات تدريبية مجانية للمستفيدين يقوم البرنامج بتغطيتها مادياً وفنياً العمل والاعتماد على النفس هو السبيل للنجاح.