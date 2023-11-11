إيمان كريم تشارك في فاعليات إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقه، في فاعليات المؤتمر الوطنى الثانى الخاص بإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء والمحافظين، ومسئولي الهيئات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من دول الشقيقة والصديقة.

خلال فاعليات المؤتمر تفقدت المشرف العام على المجلس معرض المشروعات المتأهلة من المحافظات، للتعرف على طبيعة هذه المشروعات، والفائدة التي من الممكن أن تعود على الأشخاص ذوي الإعاقة منها ، أو إذا كان هناك مشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، خاصة وأن المجلس لديه مكون متعلق بالبيئة كان قد تبلور من خلال مشاركة المجلس في فاعليات النسخة الـ 27 من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

من جانبها قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، التهنئة للمشروعات التي تم الإعلان عن فوزها في المسابقة، وثمنت جهود الدولة في تبينها لهذه المشروعات، وكذلك فكرة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم،على ضرورة أن تشمل النسخ القادمة من المسابقة مكون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والبيئة الخضراء على المستوى التوعوي والتشاركي، وأن يتم تخصيص فرع للجائزة لمكون خاص بالإعاقة سواء تقدمت به جمعية تعمل في المجال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم .

وخلال مشاركتها في فاعليات المؤتمر التقت المشرف العام على المجلس بعدد من الوزراء والقيادات التنفيذية والشخصيات العامة والدولية وعدد من المحافظين وتحدثت معهم عن أوجه التعاون التي من الممكن أن تتم مع المجلس و المشاريع التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات