يلتقي مساء اليوم السبت، فريق باريس سان جيرمان مع نظيره فريق ستاد ريمس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الفرنسي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان مع نظيره فريق ستاد ريمس مساء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب باريس سان جيرمان وريمس

يخوض باريس سان جيرمان مباراة وهو في صافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن نيس المتصدر، بينما يتواجد فريق ريمس في المركز الرابع برصيد20 نقطة.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتُنقل تحديدًا عبر قناة “beIN Sports HD 4”.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ريمس

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي – ماركينيوس – شكرينيار – هيرنانديز

خط الوسط: أوجارتي – إيمري – فيتينيا

خط الهجوم: ديمبيلي – كولو – مبابي.