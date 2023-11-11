شباب الشرقية تنظم حملات للتبرع بالدم في بلبيس وفاقوس| صور

تضامنا مع غزة..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن التبرع بالدم يعد واجب إنساني تجاه المجتمع يُساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، مشيداً بمبادرة وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم بمراكز الشباب تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تأتي امتداداً لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

أشاد محافظ الشرقية بإقبال المواطنين ومشاركتهم في حملات التبرع بالدم سواء خلال حملات التبرع بمراكز الشباب أو في بنوك الدم التجميعية بالمستشفيات الحكومية مؤكداً أنه راهن على وعي المواطن بالمشاركة في حملات التبرع الدم لتوفير أرصدة كافية بالمستشفيات من الدم ومشتقاته والمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة المصابين من اشقائنا في دولة فلسطين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع بنك الدم الاقليمي وتحت شعار "شباب مصر يتضامن مع غزة " تم تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم لصالح اشقائنا الفلسطينيين بمركز التنمية الشبابية ببلبيس ومركز شباب فاقوس لاستقبال المتبرعين والتي استمرت من الساعة العاشرة صباحا وحتي التاسعة مساءا وشهدت اقبالاً كثيفا من المواطنين مشيراً إلى أن التبرع بالدم هو واجب إنساني يساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين من اخواننا الأشقاء في فلسطين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1732 مواطن من أهالي قرية الخلايلة التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر تنفيذاً لمبادرة 100 يوم صحة والتي أطلقها فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، تحت شعار "من اول يوم معاك" وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 7 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة – القلب والاوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - الرمد - أنف وأذن وحنجرة – المسالك البولية ) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1732 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، قد تمكنت من ضبط منشآت طبية خاصة بدون ترخيص ومخالفات دوائية وبيئية أثناء حملات بمدن الزقازيق وديرب نجم ومشتول السوق، خلال حملات رقابية مكبرة.

وقامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي إدارات "الزقازيق، وديرب نجم، ومشتول السوق"، وبالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة، من شن ثلاث حملات للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن الزقازيق وديرب نجم ومشتول السوق، وقد أسفرت جهودهم عن ضبط 2 منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، وبها نقص في الاشتراطات الصحية، كما تم ضبط مخالفات دوائية وبيئية بها وبمنشآت أخرى.