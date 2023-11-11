نشرة الحوادث | حبس عامل عذب ابنة شقيقته حتى الموت في الهرم.. ومواطن يشنق نفسه في الجيزة

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، خلال السطور التالية، أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم السبت، وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء، وجاءت الأخبار على النحو التالي.



حبس عامل عذب ابنة شقيقته حتى الموت في الهرم



أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بوصول طفله تبلغ من العمر ٥ سنوات جثة هامدة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تُدعى وعد.ك .ا، ٥ سنوات وبها آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة خال المجني عليه تعدى عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، تمكنت القوات من ضبط الضوء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.



التحقيق في واقعة العثور على جثمان مواطن داخل مسكنه بالجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة حيث تخلص مواطن من حياته شنقًا داخل غرفته بمحل سكنه في الجيزة بمنطقة بولاق الدكرور.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية للمتوفي وبيان م بها من إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشخص تخلص من حياته شنقًا بسبب معاناته من أزمة نفسية بحسب تحريات مدير مباحث الجيزة.

وثبت من معاينة المباحث أن المواطن تخلص من حياته بسبب ازمة نفسة وعدم وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت بتعدي الطريق.. إصابة سيدة صدمتها سيارة في مدينة 6 أكتوبر



أصيبت سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، بمدينة 6 أكتوبر وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى في مدينة 6 أكتوبر، انتقلت سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها.

تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيها حاجة حلوة .. رجال الحماية ينقذون سيدة مريضة وينقلونها إلى المستشفى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يُفيد إستغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة "مقيمة بدائرة قسم شرطة الموسكى" للمستشفى لتلقى العلاج على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

تقدمت المُبلغة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.