كامل العدد.. محمود سعد يلتقي علي الحجار في sold out الليلة

يستضيف الإعلامي محمود سعد، اليوم السبت، الفنان علي الحجار، في حلقة خاصة ضمن حلقات الموسم الجديد من برنامج Sold Out، المعروض عبر منصة WATCH IT الرقمية وقناة CBC الفضائية، حيث تم تصوير الحلقة مساء أمس الجمعة، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية بوسط القاهرة.

ومن المقرر أن يكشف "الحجار" خلال اللقاء عن العديد من الأسرار عن حياته الفنية والشخصية والتي تذاع للمرة الأولى على الشاشة، ويعقب هذا اللقاء حفلًا موسيقيًا، يتغنى خلاله الحجار بباقة من أعماله الشهيرة التي تحمل الكثير من القيم النبيلة، أبرزها: " نويت أغني، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، مافيناش م الخوف، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوى، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، اضحك لوجه الله، هنخبي ليه، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرمًا يا سيدي".

ويرفع الحفل لافتة "كامل العدد"، خاصة وان نفدت تذاكره فور طرح موقع "تذكرتي" التذاكر للجمهور بفئتين الأولى Platinum بمبلغ 300 جنيه، والثانية Gold بمبلغ 200 جنيه.