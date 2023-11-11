ثبات أسعار كرتونة البيض في المزرعة وللمستهلك اليوم السبت

أسعار كرتونة البيض.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعه خلال مستهل التعاملات الصباحية من أرض المزرعة وللمستهلك في الاسواق المصرية، وثبتت جميع أنواع البيض للجملة؛ وسجل طبق البيض الأبيض نحو 122 جنيها، و124 جنيها لطبق البيض البني، وسجل طبق البيض البلدي مستقرا عند 129 جنيها.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار البيض بمختلف أنواعة، كنوع من أنواع الخدمات التي تقدمها الوفد بشكل مستمر ويومي ولحظي لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية لاسيما الثروة الداجنة، والتي تعد من اهم السلع الغذائية التي تهتم بها ربات البيوت، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة وللمستهلك

كرتونة البيض

سعر البيض للجملة ـ تسليم أرض المزرعة اليوم السبت:

استقرت جميع أنواع البيض للجملة؛ وسجل طبق البيض الأبيض 122 جنيها، و124 جنيها لطبق البيض البني، وسجل طبق البيض البلدي مستقرا عند 129 جنيها.

سعر البيض للمستهلك اليوم السبت

واستقرت كذلك أسعار المستهلك باستقرار أسعار الجملة، وسجل طبق البيض الأبيض للمستهلك 136 جنيها، واستقر سعر طبق البيض البني عند 138 جنيها، و145 جنيها سعر طبق البيض البلدي للمستهلك.