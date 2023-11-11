آرسنال في مهمة سهلة أمام بيرنلي اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

يستضيف فريق آرسنال مساء اليوم السبت، نظيره بيرنلي وذلك علي ملعب الإمارات معقل الجانرز، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ونظيره بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة أرسنال وبيرنلي عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 2 بتعليق علي محمد علي.

ترتيب آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

يقع فريق أرسنال قبل لقاء اليوم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصد 24 نقطة بالتساوي مع فريق ليفربول صاحب المرتبة الثالثة والذي يتفوق بفارق الأهداف، بينما يقع فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون أمام توتنهام فى تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

آرسنال أمام بيرنلي فى تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كريستال بالاس أمام إيفرتون فى تمام الساعة 5 مساء

مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون فى تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1 .

بورنموث أمام نيوكاسل يونايتد فى تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1