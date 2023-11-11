IATF 2023: أفريقيا الملاذ للتخلص من الانبعاثات الكربونية

أكد المشاركون في جلسة إحداث نقلة على صعيد الطاقة في أفريقيا والصناعة الأفريقية، أن العالم يحاول التخلص من النفط ولكن هناك حاجة ماسة لاستخراج ثرواتنا من باطن الأرض.

تابع المشاركون خلال الندوات المقامة على هامش فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية IATF 2023، والمقام خلال الفترة من 9- 15 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية، أن عصر الاستعمار ولى وذهب زمنه ولكن بعد حصول الدول الأفريقية على استقلالها فيجب أن نقبل أن مصير وقدر أفريقيا بين يدي الأفارقة وحلول التحديات التي تواجهنا يجب أن تنفذ منا شخصيا.

أضاف المشاركون أن التخلص من الكربون لن يسع القارة تحقيقه من دون التمويلات، نصف دول القارة تعاني من الديون التي تثقل الحكومات، كما أن أفريقيا هي الملاذ من المنتجات التي ستساعد في التخلص من الانبعاثات الكربونية.

أشار المشاركون إلى أنه علينا بناء القدرات اللازمة للحصول على التصنيع ولا يمكن تحقيق ذلك بسرعة، مطالبا بنك افريكسيم بنك أن يستمر في الدعم.

لفت المشاركون إلى أن أفريقيا لديها فرص كبيرة بداية من التعدين، وعلينا أن نؤمن بأن أفريقيا ستصبح من أهم قارات العالم.

قال المشاركون إن أفريقيا لديها جميع المعادن ولا يجب تصديرها بصورتها الأولية، بل علينا إضافة قيمة وهو ما يفعله افريكسيم بنك.

أضاف المشاركون: “نعتمد على أوكرانيا حتى نأكل في جنوب أفريقيا رغم أن لدينا أفضل تجربة زراعية تسد حاجتنا”.

تابعوا: “علينا فرض عمل جماعي في القارة نحن بحاجة لهيئة تجمع القارة لمواجهة التحديات وتسريع التنمية، ونوقف العمل بطريقة فردية، مما سييسر التحول”.

أضافوا: “يجب إلغاء القيود على التجارة بين الدول الأفريقية، ويجب الاستمرار في تطوير المصانع والمضي قدما في استغلال موارد القارة”.



تناولت الحلقة النقاشية ماهية المسار العالمي لتحقيق النقلة العادلة في ظل ضرورة تحقيق أمن الطاقة؛ هل يتعلق الأمر بفرصة أم بتهديد للقارة الأفريقية؟ وتتناول ذلك كيفية استخدام القارة

الأفريقية مواردها من أجل تعزيز الحصول على الطاقة وتحفيز التصنيع. كام تتعرف الحلقة على ما يعنيه ذلك بالنسبة للتجارة بين البلدان الإفريقية والعلاقات التجارية لأفريقيا مع شركائها من خارج القارة.