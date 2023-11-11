الظواهر المناخية المرتبطة بشهر هاتور.. بدأ اليوم

شهر هاتور.. بدأت اليوم السبت أول أيام شهر هاتور والذي يعد الشهر الثالث من العام القبطي، الذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي.

الظواهر المناخية المرتبطة بشهر هاتور

ويرتبط شهر هاتور ببعض الظواهر المناخية منها انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد نظرًا لاننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، وأيضًا سقوط للامطار الشديدة، فضًلا عن بعض النوات التي تضرب المدن الساحلية نتيجة هبوب الرياح.

وقد ارتبط تقويم السنة القبطية بالفيضان وبظهور نجم الشعرى اليمانية كمعيار لقياس الوقت، وكان يُعتمد على هذا التقويم في كل ما يختص بالزراعة والحصاد، وقسموا السنة إلى 3 فصول، هي: فصل الفيضان، وفصل الإنبات ويشهد موسم الزرع، وفصل الحرارة وهو موسم الحصاد.

وقد سم المصريون القدماء هذا الشهر باسم كوكب فينوس، ونسبة للاله حتحور.

كما يُرمز لهذا الشهر بإله الجمال لأن الزرع يُزين الغيطان والجناين

وسُمي أيضًا نسبة إلى إله الحب والجمال عند المصريين القدماء

كما أنه مشهور بموز هاتور

يتسم هذا الشهر بأنه موسم زراعة القمح

أشهر الامثلة

إن فاتك هاتور استنى لما السنة تدور

هاتور أبو دهب منثور