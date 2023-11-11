العالم يترقب قمة الرياض اليوم .. و"الجروان" يطالب بتنفيذ قرار "الهدنة الإنسانية"

تتجه انظار العالم العربي والإسلامي اليوم نحو الرياض، حيث تنتظرقرارات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية تحت عنوان «قمة التضامن مع فلسطين» التي دعت إليها المملكة العربية السعودية وفلسطين، وذلك لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمأساة الإنسانية التي خلفتها هذه الحرب

وحققت فلسطين قبلها بيوم، الجمعة، انجازا دبلوماسيا، وذلك بعدما صوتت 168 دولة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في اللجنة الثالثة "لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية" التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن القرار أعاد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين. ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

ومن جانبه ،أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ، على ضرورة العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى “هدنة إنسانية” ووقف الأعمال العدائية في غزة.

وقال الجروان أن المجلس وكافة أعضائه وشركاءه حول العالم يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك المزيد من الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والصحية مؤكداً ضرورة حماية المدنيين والنساء والأطفال بموجب القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان .

وناشد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام كافة الجهات الدولية ذات الصلة للعمل الفوري على إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل أمن ومستدام ، والبدء الفوري في مسار الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة من خلال تفعيل حل الدولتين واقامة دولة فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية،