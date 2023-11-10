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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تحذِّرُ من حدوث تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة (شاهد)

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبل.

 

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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار الأيام القادمة

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الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض درجات الحرارة

 

حذرت “غانم” خلال تصريحاتها ببرنامج “خط أحمر”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، اليوم الجمعة المواطنين من حدوث تقلبات جوية في الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي من أهمها سقوط الأمطار غدًا السبت والأحد بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية.

 

 أضافت أنه متوقع سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ورعدية على القاهرة الكبرى، والصحراء الغربية وبعض محافظات الصعيد، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع انخفاض القيمة الحرارة لتعود إلى المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت في كل عام.

 

 واصلت غانم أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا بداية من منتصف الأسبوع المقبل لتسجل خلال فترات النهار ما بين بين 26 و27 درجة مئوية، بينما فترات الليل تسجل 18 درجة مئوية، مطالبة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية.

 

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