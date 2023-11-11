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السيسي يتوجه للسعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة بمدينة الرياض
السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يتوجه للسعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة بمدينة الرياض

بوابة الوفد الإلكترونية

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي ستعقد بمدينة الرياض.

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السيسي يبحث مع أمير قطر مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي بغزة وجهود التهدئة

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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني بشأن مستجدات الأوضاع في غزة

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

 

وتأتي مشاركة السيد الرئيس في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

الجريدة الورقية