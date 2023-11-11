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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

لورا ميكولا تحيى حفلاً بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بالأوبرا الليلة

أوركسترا القاهرة
أوركسترا القاهرة السيمفوني

تستعد عازفة البيانو لورا ميكول لإحياء حفلاً موسيقياً مع أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، اليوم السبت وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير بالأوبرا، ويتضمن البرنامج عددا من أهم الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها رابسودية اسبانية لـ راڤل ، رابسودية - السيمفونية الثالثة لـ راخمانينوف.

 أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم، وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا الى جانب جولات فنية متعددة في مختلف ارجاء العالم.

 

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