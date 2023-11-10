استشهاد حفيدة إسماعيل هنية خلال إحدى مجازر جيش الكيان الصهيوني

حفيدة إسماعيل هنية.. رحلت رؤى همام اسماعيل هنية، حفيدة رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الفلسطينية على أيدي جيش الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي في أحدى مجازره الوحشية ضد المدنيين العُزل.

ووفق لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" أن حفيدة إسماعيل هنية، وهي طالبة في كلية الطب كانت تداوي جراح الفلسطينيين بقطاع غزة، استشهدت في قصف إسرائيلى على غزة، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة قد ذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

وزارة الصحة في غزة: 11078 شهيدا بالقصف الإسرائيلي

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين ارتفع إلى 11078 شهيدا و 27490 مواطنا بجراح مختلفة، منذ بداية القصف الوحشي على قطاع غزة ببداية الأسبوع الثاني من الشهر الماضي.

مصطفى بكري يعلق على استشهاد حفيدة اسماعيل هنية

وعلق الإعلامي مصطفى بكري على استشهاد حفيدة اسماعيل هنية، أنه أمر مؤسف مؤكدًا أن ما يحدث في غزة يحتاج لوقفة وتحليل عالمي، وقال خلال برنامج "حقائق وأسرار":" أن ما يحدث في قطاع غزة، جعلني أقف حزينا أمام عجز العالم، خاصة بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة وقتل نحو 50 شهيدا، بالإضافة إلى محاصرة قوات الاحتلال للمستشفيات، وحفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، استشهدت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي طبيبة كانت تعالج المصابين من القصف الإسرائيلي لكل المدنيين، رؤى طبية ومسالمة، ولكن غدر الاحتلال أنهى حياتها".

بكري:الشعب الفلسطيني يعاني منذ 70 عاما ونصر الله قريب

وتابع:"الرئيس الأمريكي رفض وقف إطلاق النار، وإحنا لينا 35 يوم بنشوف مجازر إبادة حقيقة بحق المدنيين في غزة، هما مش 35 يوم بس، دا الشعب الفلسطيني يعاني من 70 عاما، ودلوقتي بنشوف المناظر دي وبنتأثر وبعدها نمارس حياتنا عادي، ولكن الحقيقة هناك معاناة حقيقة يعيش فيها الفلسطينيون، الاحتلال يريد إبادة الشعب الفلسطيني من الجذور، إسرائيل عايزة تكمل هدفها وهي تحويل لفلسطين لدولة يهودية إسرائيلية، والله ووعد الله حق، إن نصر الله قريب".