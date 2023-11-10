أولى جلسات محاكمة قاتل شقيقته ببورسعيد..غدًا

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيقته في شوارع حي المناخ، وذلك بعد أن أحالت النيابة القضية بشكل عاجل للمحكمة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 من شهر سبتمبر من العام الحالي، حيث قتلت فريدة نبيل في العقد الثاني من العمر، وذلك على يد شقيقها محمد نبيل.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم القتل العمد مع سبق الإصرار وترويع الآمنين بالشوارع وممارسة البلطجة، وذلك بعد قدومه من محافظة القاهرة بعد غياب عامين عن الأسرة وانتظار 3 أيام لتحديد موعد جريمته ومراقبة شقيقته، وانتظارة في يوم الجريمة أكثر من نصف ساعة أسفل منزل الأسرة، وتجهيز 3 أسلحة بيضاء، وسفك دمائها بواسطتهم بالشارع.

غرق شاب في نهر النيل بسوهاج

كما لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، خلال الاستحمام ناحية قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة التي صرحت بالدفن.

وكانت الأجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج، تلقت إخطارًا يفيد بغرق شخص في مياه النيل ناحية قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

وبالانتقال والفحص تبين غرق (أيمن م ع) 19 عامًا، يقيم بقرية شطورة، وتم الدفع بطاقم من عناصر الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام.

وبسؤال ذويه تبين أنه خلال استحمامه في مياه النيل، اختل توازنه ولقي مصرعه غرقًا، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.