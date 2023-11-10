يسري عمارة: الملائكة شاركت في حرب أكتوبر ودمرنا 73 دبابة في نصف ساعة

قال العميد يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الشعب المصري كان غاضب من الجنود المصريين بعد النكسة، منوهًا إلى أن الجيش تحرك من دافع الغيرة على العسكرية وأجرى بروفة عبور قناة السويس في المحسمة بالإسماعيلية.

وتابع، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، على شاشة الحياة، : "عرفت ساعة الصفر الساعة الواحدة والنصف ظهرا في يوم 6 أكتوبر ١٩٧٣"، مردفًا: “صرخنا الله أكبر بمجرد رؤية الطيران المصري يعبر قناة السويس يوم 6 أكتوبر، وكنا نشعر بوجود ملائكة تحارب معنا في الحرب”.

ولفت إلى أن عاطف السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، كان من بين زملاء دفعته في الكلية الجوية، والذي استشهد خلال الطلعة الجوية الأولى لحرب أكتوبر.

ونوه إلى أن إسرائيل بنت 75 نقطة حصينة على طول خط بارليف الذي تصوروا أنه منيعا، موضحًا: “نجحنا في حرب الاستنزاف في عبور قناة السويس بمسافة 300 متر من الضفة الشرقية وأسرنا جندي إسرائيلي يدعى شمعون”.

وأشار إلى أن بعض الجنود المصريين حملوا مدافع وزنها 82 كيلو على ظهورهم أثناء صعود وعبور خط بارليف، كاشفًا أن هجمة مضادة من إسرائيل حدثت يوم ٨ أكتوبر ولكن تم التصدي لها وتدمير ٧٣ دبابة في نصف ساعة.