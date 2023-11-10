عاجل
الاحتلال يعتقل المسعفين الفلسطينيين الناقلين للمصابين إلى مصر بيان عاجل للقمة السعودية الإفريقية حول المدنيين في غزة
الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

يسري عمارة: الملائكة شاركت في حرب أكتوبر ودمرنا 73 دبابة في نصف ساعة

العميد يسري عمارة
العميد يسري عمارة أحد أبطال حرب أكتوبر

قال العميد يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الشعب المصري كان غاضب من الجنود المصريين بعد النكسة، منوهًا إلى أن الجيش تحرك من دافع الغيرة على العسكرية وأجرى بروفة عبور قناة السويس في المحسمة بالإسماعيلية.

وتابع، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، على شاشة الحياة، : "عرفت ساعة الصفر الساعة الواحدة والنصف ظهرا في يوم 6 أكتوبر ١٩٧٣"، مردفًا: “صرخنا الله أكبر بمجرد رؤية الطيران المصري يعبر قناة السويس يوم 6 أكتوبر، وكنا نشعر بوجود ملائكة تحارب معنا في الحرب”.

txt

إسرائيل حاملة طائرات أمريكية.. رؤية عبدالوهاب المسيري تتردد على لسان رئيس أمريكا المحتمل

txt

تاريخ إسرائيل ملطخ بالمذابح (2)

ولفت إلى أن عاطف السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، كان من بين زملاء دفعته في الكلية الجوية، والذي استشهد خلال الطلعة الجوية الأولى لحرب أكتوبر. 

ونوه إلى أن  إسرائيل بنت 75 نقطة حصينة على طول خط بارليف الذي تصوروا أنه منيعا، موضحًا: “نجحنا في حرب الاستنزاف في عبور قناة السويس بمسافة 300 متر من الضفة الشرقية وأسرنا جندي إسرائيلي يدعى شمعون”.

وأشار إلى أن بعض الجنود المصريين حملوا مدافع وزنها 82 كيلو على ظهورهم أثناء صعود وعبور خط بارليف، كاشفًا أن هجمة مضادة من إسرائيل حدثت يوم ٨ أكتوبر ولكن تم التصدي لها وتدمير ٧٣ دبابة في نصف ساعة.

 

مواد متعلقة

سمير فرج شاهد على حرب أكتوبر في هيئة الكتاب

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية القوات المسلحة باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً علي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

العقيد حلمي زكي: حرب أكتوبر عرت أكذوبة الجيش الذي لا يقهر

جامعة النيل الأهلية تنظم ندوة عن دور القوات المسلحة في حرب أكتوبر

"حرب أكتوبر المجيدة" محاضرة تاريخية في مكتبة شرق بولاق الثقافية بالخارجة

"الدروس المستفادة من حرب أكتوبر" محاضرة في بيت ثقافة المعصرة بالداخلة
الجريدة الورقية