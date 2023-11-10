إسرائيل حاملة طائرات أمريكية.. رؤية عبدالوهاب المسيري تتردد على لسان رئيس أمريكا المحتمل

“إسرائيل حاملة طائرات أمريكية والاستثمار فيها استراتيجي” رؤية تبناها المفكر وعالم الاجتماع عبدالوهاب المسيري منذ سنوات، ولم يتخيل البعض أن تترد على لسان المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، أمس الخميس، خلال لقاء تلفزيوني.

وأكد المسيري الذي ألف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية أحد أكبر الأعمال الموسوعية العربية في القرن العشرين، في لقاء تلفزيوني له منذ سنوات تعقيبًا على دعم أمريكا لإسرائيل بـ 3 آلاف مليار دولار منذ عام 1949 وحتى 2002، بما يوازي تكلفة حرب فيتنام بأربع مرات، ونصيب كل يهودي منها نحو مليون و70 ألف دولار، أن إدارة أمريكا والشعب ينظر لإسرائيل باعتبارها حاملة طائرات، بمعنى أن الاستثمار فيها استراتيجي وليس اقتصادي.

وأوضح أن الاستثمار الاستراتيجي يأتي بعائد اقتصادي ولكنه غير مباشر، منوهًا إلى أن إسرائيل ينظر لها باعتبارها أحد أعمدة الأمن الأمريكي، لافتًا إلى أن الإسرائيليين الصهاينة يدركون الأمر ويعرفون أنه بدون دولتهم كان ستجبر أمريكا على وضع نحو 5 حاملات طائرات في البحر المتوسط وكل واحدة تكلف نحو 10 مليار دولار إلى جانب المواجهة المباشرة مع العالم العربي مما كان يكلفها سنويًا 50 مليار دولار بينما تمنح إسرائيل فقط 10 مليار دولار سنويًا.

عبدالوهاب المسيري خلال اللقاء

حصن وحاملة طائرات

فيما قال المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، إنه إذا اختفت إسرائيل، فإن روسيا والصين ودول البريكس ستسيطر على 90% من النفط في العالم، وسيكون ذلك كارثيا على أمن أمريكا.

وفي مقابلة تلفزيونية، ناقش كينيدي جونيور سبب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، مبينا أن “وضع إسرائيل دقيق، وسبب دقتها هو أنها حصن لنا في الشرق الأوسط، ويشبه تقريبا وجود حاملة طائرات في الشرق الأوسط”.

عبدالوهاب المسيري

ولفت إلى أنها أقدم حليف لنا، وكانت حليفتنا منذ 75 عاما، مردفًا: "لقد كانت حليفة لنا من حيث التكنولوجيا والتبادل وبناء القبة الحديدية التي دفعنا ثمنا كبيرا منها، والتي علمتنا بشكل كبير كيفية الدفاع عن أنفسنا في مواجهة صواريخ العدو على أرضنا".

وأشار إلى أن "هذه النفقات العسكرية 75% منها تذهب إلى الشركات الأمريكية بموجب اتفاقية مذكرة التفاهم"، مضيفا: "لكن إذا نظرت إلى ما يحدث في الوسط الآن، فإن أقرب الحلفاء لإيران هما روسيا والصين ودول بريكس، والمملكة العربية السعودية تنضم الآن إلى البريكس. وبذلك ستسيطر هذه الدول على 90% من النفط في العالم".

ونوه إلى أن "إسرائيل هي سفيرتنا، ووجودها يمنحنا آذانا وأعينا في الشرق الأوسط، إنها تمنحنا الاستخبارات، والقدرة على التأثير في الشؤون في الشرق الأوسط. إذا اختفت إسرائيل، فإن روسيا والصين ستسيطران على الشرق الأوسط، ويسيطران على 90% من النفط في العالم، وسيكون ذلك كارثيا على الأمن القومي الأمريكي".

روبرت كينيدي جونيور

هو مقدم برامج إذاعية، ومحام من الولايات المتحدة الأمريكية ولد في واشنطن العاصمة، وهو ابن شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، تعلم في كلية لندن للاقتصاد بجامعة هارفارد، ويبلغ من العمر 69 عامًا.

روبرت كينيدي جونيور

المسيري

وعبد الوهاب محمد المسيري ولد في أكتوبر 1938 وتوفي في 3 يوليو 2008، وهو مفكر وعالم اجتماع مصري، وهو مؤلف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية أحد أكبر الأعمال الموسوعية العربية في القرن العشرين، الذي استطاع من خلالها برأي البعض إعطاء نظرة جديدة موسوعية موضوعية علمية للظاهرة اليهودية بشكل خاص، وتجربة الحداثة الغربية بشكل عام، مستخدماً ما طوره أثناء حياته الأكاديمية من تطوير مفهوم النماذج التفسيرية.

صدرت له عشرات الدراسات والمقالات عن إسرائيل والحركة الصهيونية ويعتبر واحدًا من أبرز المؤرخين العالميين المتخصصين في الحركة الصهيوينة.