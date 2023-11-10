البرقوق يساعد على خفض ضغط الدم وتقوية جهاز المناعة

أخبرت أخصائية الغدد الصماء إيلينا سيوراكشينا كيف يفيد تناول البرقوق الجسم خلال موسم العدوى.

وأفادت الدكتورة سيوراكشينا أن إدخال البرقوق في النظام الغذائي في الخريف والشتاء يساعد في الحفاظ على عمل الجهاز المناعي.

وقالت الطبيبة لبوابة روسكاتشيستفو: "إن فيتامين سي، وهو جزء من البرقوق، يساعد على تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات"، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الفواكه المجففة يساعد على زيادة الطاقة فهو غني بالحديد الذي يحسن قدرة الجسم على التحمل وقدرته على البقاء نشيطاً طوال اليوم.

يعرف الكثير من الناس أن البرقوق مفيد لتحفيز وظيفة الأمعاء ومنع الإمساك، وقامت الدكتورة سيوراكشينا بتسمية خاصية غير معروفة لثمارها - فهي تساعد في خفض ضغط الدم وبشكل عام فإن تناوله بانتظام له تأثير مفيد على عمل القلب والأوعية الدموية.

ويحتوي البرقوق على كمية كبيرة من البوتاسيوم، مما يساعد على ضبط مستويات ضغط الدم ويقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأوضحت أنه بفضل مادة البوليفينول التي يحتوي عليها، يساعد البرقوق على زيادة مرونة جدران الأوعية الدموية، مما له تأثير مفيد على عمل نظام القلب والأوعية الدموية بأكمله.

سبب آخر لتناول البرقوق في الخريف والشتاء هو تأثيره الإيجابي على الجهاز العصبي، وهذه الفاكهة المجففة هي مصدر لفيتامين B6 والمغنيسيوم، ومن خلال توفيرها لجسمك، يمكنك تحسين حالتك المزاجية والنوم، بالإضافة إلى ذلك، فهو يزيد من مقاومة الإجهاد، ويقلل من التهيج، ويقلل من خطر الانهيارات العصبية.

وفي الوقت نفسه، نصح الطبيب بعدم الإفراط في استخدام البرقوق الذي يحتوي على الكثير من السكر. يجب ألا تأكل أكثر من خمس أو ست قطع في اليوم.