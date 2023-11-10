قيادي بحركة فتح: "نتنياهو مجرم حرب مصيره السجن"

قال الدكتور أيمن الرقب القيادي بحركة فتح الفلسطينية: “إن المقاومة الفلسطينية ضربت الاحتلال الإسرائيلي في مقتل في السابع من أكتوبر الماضي وتلاعبت به كيفما تشاء، ولذلك فإن الجميع في إسرائيل يحملون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشكل كامل نتيجة الهزيمة”.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب على بنيامين نتنياهو أن يستقيل من منصبه، لكنه ما زال يصر على أن ما يفعله هو الصواب، وهو يدرك جيدًا أن احتلال غزة ربما يغير رؤية الشارع الإسرائيلي له، وعندما تضع الحرب أوزارها سيحاكم ويسجن، لافتًا إلى أنه أضعف الجيش والمؤسسات الأمنية.

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، بنيامين نتنياهو: لم يحقق أي إنجاز في قطاع غزة منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي رغم تصريحاته في بداية الاعتداء على غزة أنه هدفه الأساسي استعادة الأسرى الإسرائيليين والقضاء على المقاومة الفلسطينية وهو لم يتحقق.