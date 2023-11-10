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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حسن الرداد يقابل 7 نجمات في "بلوموندو"

حسن الرداد
حسن الرداد

يستعد النجم حسن الرداد مع أبطال فيلم "بلوموندو" للعرض خلال الأيام المقبلة، حيث أعلنت الشركة المنتجة، عن عرض العمل في 15نوفمبر الجاري على شاشات السينما في جميع دور العرض بأنحاء جمهورية مصر العربية.

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النجم حسن الرداد

قصة "بلوموندو" 

يناقش الفيلم مشاكل الحياة الزواج، ورغبته الشباب في العودة مرة آخري لحياة العزوبية.

وهنا يظهر النجم حسن الرداد عن من خلال الأحداث بشخصية صاحب شركة عقارات ومتزوج من النجمة هاجر أحمد ولكنها تسافر في بداية الأحداث، وبعدها تبدأ رحلة حسن في الخيانة، ويقوم حفلة كبيرة في منزله، وتتولي الأحداث بشكل كوميدي، إذ يقابل النجم حسن الرداد في أحداث الفيلم 7نجمات على رأسهم النجمة يسرا وزوجته النجمة إيمي سمير غانم كضيوف شرف.

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النجم حسن الرداد

أبطال فيلم "بلوموندو"

فيلم بلوموندو، من بطولة حسن الرداد، رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع عدد من ضيوف الشرف منهم يسرا وإيمي سمير غانم وميرنا نور الدين، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.

 

يذكر أن آخر أعمال النجم حسن الرداد كان فيلم "تحت تهديد السلاح"، والذي  تم عرضه بالسينمات في نوفمبر من العام الماضي، وشارك بجانب الرداد في بطولته  النجمة مي عمر، عمرو عبدالجليل، شيرين رضا، بيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

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النجم حسن الرداد

ومن المفترض أن يبدأ النجم حسن الرداد خلال الأيام القادمة التحضير لمسلسل محارب، الذي كان من المفترض أن يشارك من خلاله في الموسم الرمضاني الماضي إلا أنه تم تأجيلة لـ رمضان 2024، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وحاليًا تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

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النجم حسن الرداد

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