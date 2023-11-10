انطلاق تدريب المشروع القومي للموهبة البطل الأوليمبي (ملاكمة ناشئين) بجنوب سيناء

انطلقت فاعليات تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ملاكمة (ناشئين ) بالإستاد الرياضي تدريباته الأسبوعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالناشئين ودعمهم في كل المجالات.

ويتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشكل متواصل، مراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن رسالة المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ونخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل على تنمية موارد المشروع، مشيرا إلى دور اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلى الأهداف المرجوة.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد مسعد وكيل المديرية.

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