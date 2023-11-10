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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة ينعى المستشار الكبير سامي عبد الصادق

سامي عبد الصادق
سامي عبد الصادق

نعى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة المستشار الكبير سامي عبد الصادق أحد أبرز القامات القانونية في مصر والمحامي بالنقض. 

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وتقدم رئيس جامعة القاهرة بخالص التعازي لأخيه العزيز الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في وفاة والده أخا عزيزا وصديقاً صادقًا.

حديث رئيس جامعة القاهرة عن الفقيد 

وقال رئيس جامعة القاهرة عن الفقيد، إنه كان قامة قانونية وطنية رفيعة المستوى وأحد المرجعيات القانونية الكبيرة، ويتمتع بسمات شخصية نبيلة ومخلصة ومترفعة، وحقق نجاحا متميزا في مختلف المواقع والمناصب التي تقلدها؛ حيث شغل منصب وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق، والمستشار القانوني لوزير شئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق.

ودعا رئيس جامعة القاهرة للفقيد أن يتقبله بين الصادقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، و يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من أعمال خير شفيعًا له.

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