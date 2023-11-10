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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طبيبة في مستشفى بغزة.. تفاصيل استشهاد حفيدة إسماعيل هنية المأساوية (فيديو)

رؤى همام إسماعيل
رؤى همام إسماعيل هنية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التطورات التي تجري في المنطقة تحتاج إلى تفسير وتحليل دقيق، خاصة بعد زيارة أمير قطر لمصر صباح اليوم الجمعة ولقائه للرئيس السيسي بالقاهرة.

وقال خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن ما يحدث في قطاع غزة، جعلني أقف حزينا أمام عجز العالم، خاصة بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة وقتل نحو 50 شهيدا، بالإضافة إلى محاصرة قوات الاحتلال للمستشفيات.

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استشهاد حفيدة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

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رسالة نارية من أحمد موسى إلى إسماعيل هنية بسبب حرب غزة (فيديو)

ونوه إلى أن حفيدة إسماعيل هنية استشهدت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشهيدة “رؤى همام إسماعيل هنية”، طبيبة كانت تعالج المصابين من القصف الإسرائيلي لكل المدنيين، رؤى طبية ومسالمة، ولكن غدر الاحتلال أنهى حياتها.

وأكد أن الرئيس الأمريكي رفض وقف إطلاق النار، إحنا لينا 35 يوم بنشوف مجازر إبادة حقيقة بحق المدنيين في غزة، هما مش 35 يوم بس، دا الشعب الفلسطيني يعاني من 70 عاما.

واستطرد: “بنشوف المناظر دي وبنتأثر وبعدها نمارس حياتنا عادي، ولكن الحقيقة هناك معاناة حقيقة يعيش فيها الفلسطنيين، الاحتلال يريد إبادة الشعب الفلسطيني من الجذور، إسرائيل عايزة تكمل هدفها وهي تحويل لفلسطين لدولة يهودية إسرائيلية،  والله ووعد الله حق، إن نصر الله قريب”.

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