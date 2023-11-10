مايكروسوفت تمنع الموظفين من استخدام ChatGPT

منعت Microsoft موظفيها مؤقتًا من استخدام ChatGPT "بسبب مخاوف تتعلق بالأمان والبيانات"، وفقًا لـ CNBC. أعلنت الشركة عن القاعدة في موقع ويب داخلي، كما منعت أجهزة الشركة من الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي. في حين أن العديد من شركات التكنولوجيا قد حظرت - أو على الأقل لم تشجع - الاستخدام الداخلي لـ ChatGPT في الماضي، فإن قيام Microsoft بنفس الشيء كان أمرًا مثيرًا للفضول بالتأكيد، نظرًا لأنها أكبر وأبرز مستثمر في OpenAI.

وفي يناير، تعهدت مايكروسوفت باستثمار 10 مليارات دولار في مطور ChatGPT على مدى السنوات القليلة المقبلة بعد ضخ 3 مليارات دولار في الشركة في الماضي. الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي طرحتها لمنتجاتها، مثل برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ Bing، تستخدم أيضًا نموذج اللغة الكبير الخاص بـ OpenAI. لكن يقال إن مايكروسوفت قالت في مذكرتها إنه "على الرغم من صحة أن الشركة استثمرت في OpenAI، وأن ChatGPT لديه ضمانات مدمجة لمنع الاستخدام غير السليم، إلا أن موقع الويب هو مع ذلك خدمة خارجية تابعة لجهة خارجية. " ونصحت موظفيها "بتوخي الحذر"، مضيفة أنها تنطبق على الخدمات الخارجية الأخرى، بما في ذلك مولد الصور AI Midjourney.

كان حظر ChatGPT على Microsoft غير متوقع، ولكنه كان سريعًا أيضًا. وتقول CNBC إنه بعد أن نشرت قصتها، استعادت مايكروسوفت بسرعة الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي. وبحسب ما ورد، فقد أزالت الشركة اللغة الموجودة في تحذيرها، قائلة إنها تحظر تطبيق الدردشة وبرنامج التصميم Canva. وقال متحدث باسم الشركة للمؤسسة الإخبارية إن الحظر كان خطأً على الرغم من أن الاستشارة تشير صراحةً إلى ChatGPT وأن Microsoft استعادت الوصول إليه بمجرد أن أدركت خطأها. وقال متحدث باسم الشركة: "كنا نختبر أنظمة التحكم في نقطة النهاية لحاملي LLM وقمنا بتشغيلها عن غير قصد لجميع الموظفين". وأضافوا: "كما قلنا سابقًا، نحن نشجع الموظفين والعملاء على استخدام خدمات مثل Bing Chat Enterprise وChatGPT Enterprise التي تأتي مع مستويات أعلى من حماية الخصوصية والأمان".