اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: عيد الجهاد صفحة وطنية مضيئة للمصريين

نشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: عيد الجهاد صفحة وطنية مضيئة للمصريين".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

أخوض السباق الرئاسي متحصنًا بتاريخ الوفد العريق

وحدة الشعب تظهر في الشدائد والأزمات لمواجهة التحديات

لابد من الاحتفال بهذا العيد أسوة بأعياد مصر القومية

الجحيم في غزة

إسرائيل تواصل إبادة الشعب الفلسطيني بصواريخ أمريكا

"الهولوكست الصهيوني" يتعمد قتل المرضى والأطباء والدبابات تفتح النار على الفلسطينيين

تحذيرات دبلوماسية أمريكية لبلينكن: دعم إسرائيل أفقدنا العرب

السعودية تدين انتهاكات إسرائيل وتطالب بوقف الحرب والتهجير القسري

"السيسي" و"تميم" يؤكدان رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري

د. وجدي زين الدين يكتب: عبدالسند يمامة وعيد الجهاد الوطني