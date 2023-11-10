مصرع عامل إثر سقوطه من علو بـ6 أكتوبر

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، إثر سقوطه من الطابق الثالث، جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفي أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل بناء وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أختل توازنه أثناء عمله ولا شبهة جنائية في الواقعة وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في منطقة مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة عثر بحوزتهم على مبالغ مالية، عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم اعترف الأول بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وأقر الثاني والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالي عملات أجنبية، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق الواتس آب لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط المشار إليه.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، تخصصوا فـى الإتجار بالمواد المخدرة.

وعثر بحوزتهم على كيلو جرام لمخدر الهيدرو كمية من مخدرى "الهيروين- الآيس" - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) في مديرية أمن الشرقية.

قضت محكمة جنوب الجيزة ، علي طالب بالسجن المؤبد بتهمه هتك عرض فتاة بدون رضاها بمنطقة البدرشين في القضية رقم 21636 لسنة 2022 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 6275 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

وجاء في أمر إحالة المتهم؛ كشف عن اتهام النيابة العامة بجنوب الجيزة، المتهم "عبدالرحمن ع" طالب بالغ من العمر 19 عاما مقيم البدرشين، بأنه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم البدرشين في الجيزة، واقع الصغير سعاد ع بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها بمسكنها وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها واعتدى عليها، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن الواقعة صحيحة، وأن المتهم قام بمواقعة الصغيرة بغير رضاها، حيث أبصرها بمنزلها بمفردها فقام بالاعتداء عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.