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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم عيسى يحصد جائزة الفارس الذهبي لأفضل فيلم قصير بمهرجان مالطا

فيلم عيسى
فيلم عيسى

حصد فيلم عيسى، بطولة كيني مارسيلينو وكنزي محمد، جائزة الفارس الذهبي لأفضل فيلم قصير في مهرجان مالطا السينمائي الدولي بدورته الـ61.

 

كما حصد فيلم عيسى، سابقًا جائزتين في مهرجان يريڤان السينمائى الدولى للأفلام القصيرة في أرمينيا، وهما الجائزة الكبرى لأفضل فيلم روائى قصير، وجائزة أفضل سيناريو.

 

تفاصيل فيلم عيسى

فيلم "عيسى" إخراج مراد مصطفى، ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، والفيلم إنتاج مصري فرنسى مشترك، وكان عرضه العالمي الأول في مسابقة أسبوع النقاد بالدورة الأخيرة لمهرجان كان السينمائي الدولي.

 

تدور أحداث فيلم عيسى من خلال مهاجر إفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

 

وكان المخرج مراد مصطفى، أعلن مؤخرا، عن وصول فيلمه القصير "عيسى" إلى ترشيحات القائمة القصيرة لجائزة سيزار الفرنسية.

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