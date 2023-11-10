فلسطين تُعلن انقطاع الكهرباء كُليًا عن المستشفى الإندونيسي في غزة

انقطعت الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى "الإندونيسي" شمالي قطاع غزة، حسبما أفاد نبأ عاجل للتليفزيون الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة.

وصرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة: "سنُسيطر على قطاع غزة بالكامل بعد الحرب، ولا نثق في أي قوات دولية".

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يجتمع مع رؤساء المجلس الإقليمي من جنوب إسرائيل (قادة المستوطنين)، اليوم، لأول مرة، منذ أن دمرت العديد من مستوطناتهم في هجوم حماس الواسع في 7 أكتوبر.

قطر تُحذر الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب مجزرة جديدة

حذرت "وزارة الخارجية القطرية"، من نية جيش الاحتلال الإسرائيلي الواضحة لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وسط اشتباكات وحصار إسرائيلي له، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان: "تحذر دولة قطر من النية الواضحة لدى الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي في غرب غزة، وتعتبر أن الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة عبر استهداف محيطه ومبنى العيادات الخارجية فيه، هي تمهيد لاستهداف المجمع الذي التجأ إليه عدد كبير من النازحين يقدر عددهم بـ 60 ألفا بجانب الطواقم الطبية والمرضى والمصابين".

وأضاف البيان: "تطالب (دولة قطر) المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للمجمع ومن فيه، مشددة على أن التأخر في الضغط على الاحتلال لثنيه عن هذه الجريمة وعدم إدانة استهدافه لمحيطه سيعطي إشارة له بأن يمضي قدما في استهداف المجمع والمنشآت الصحية الأخرى دون تمييز".