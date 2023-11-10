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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أريتريا.. أول حالة انسحاب من تصفيات كأس العالم 2026

منتخب أريتريا
منتخب أريتريا

انسحب منتخب أريتريا من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 والتي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لتكون أول حالة انسحاب رسمية في البطولة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" مساء اليوم الجمعة أنه تم إلغاء مباراة منتخب المغرب رسميًا ضد أريتريا.

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وكان من المقرر أن تقام المباراة في يوم الخميس الموافق 16 من هذا الشهر في الجولة الأولى  ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات والتي كان مقررًا لها في الجولة الأولى من التصفيات.

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ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم  بيانًا رسميًا بشأن هذه المباراة موضحًا: "إريتريا قد لا تشارك في تصفيات كأس العالم 2026، لأن زيميد تيكلي، المفوض الإريتري للرياضة والثقافة، الذي يشرف أيضا على الاتحاد الوطني لكرة القدم، لم يوافق بعد على المشاركة".

وكانت أريتريا قد انسحبت أيضًا من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بسبب الأوضاع الداخلية لها وكان أمام منتخب ناميبيا.

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