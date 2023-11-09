انتهاء الاستعدادات الخاصة بانطلاق منافسات كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية

انتهت كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق منافسات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية بالصاله المغطاة بالمدينه الرياضية بالعاصمه الادارية الجديدة خلال الفترة من ٨ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ .

وقامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ كافة المتطلبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة في البطولة من ١٨ دولة وهي اليابان الصين. ألمانيا أوكرانيا كندا ألمانيا هولندا فرنسا الهند العراق ايران الجزائر مصر سلوفينيا منغوليا إنجلترا البرازيل نيجريا بواقع ١٤ فريق رجال ١٠ فريق سيدات .

وقد تم استقبال الوفود القادمة من عدد ١٤ دولة حتي الان ، وسيتم افتتاح البطولة والمباراة الافتتاحية يوم السبت الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعه السادسه مساءا بالصاله المغطاه بالمدينه الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديد.

ومن جانبه شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جميع القائمين على تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم للطائرة البارالمبية على ضرورة خروج البطولة بالشكل الذى يليق بسمعة المنظومة الرياضية المصرية وقدراتها البصرية والتقنية.



وأشار وزير الشباب والرياضة أن استضافة البطولة فى الصالة الرياضية المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس القدرات المصرية فى ظل النهضة الشاملة فى البنية الرياضية للجمهورية الجديدة.