بليغ حمدي| توهُج طربي عربي في ليلة تكريمه بالسعودية

اعتلى اسم الملحن الكبير بليغ حمدي سماء السعودية، مساء أمس الخميس، في ليلة طربية من طرازٍ خاص مع ألمع نجوم الغناء العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

روائع طربية مع بليغ حمدي في موسم الرياض 2023

ضمت الليلة الطربية لـ بليغ حمدي أبرز نجوم الزمن الجميل، منهم"كوكب الشرق أم كلثوم، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الشحرورة صباح، وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، عزيزة جلال"، بعزف موسيقي رائع ومحترف من أوركسترا المايستر وليد فايد، التي ذهبت بنا لعالم حفلات الفن الجميل التي كانت تمتعنا بوصلات موسيقية طويلة بجانب الأغنية، لتغمرنا بوجبة موسيقية وغنائية غنية بالفن الراقي.

أوركسترا المايسترو وليد فايد

أصالة

افتتحت الحفل الفنانة أصالة الحفل على نغمات أغنية زي العسل للفنانة القديرة صباح، وزي الهوا لـ عبد الحليم حافظ.

أصالة

صابر الرباعي

وبعدها الفنان صابر الرباعي الذي أطرب الحضور بأغاني عبد الحليم حافظ "موعود"، وفات الميعاد لـ أم كلثوم.

نانسي عجرم

ونانسي عجرم التي عشنا معها نغمات طربية للفنانة وردة الجزائرية "العيون السود"، والفنانة عزيزة جلال "مستنياك".

مي فاروق

وصعدت الفنانة مي فاروق بإطلالة طربية مميزة برائعة ألف ليلة وليلة لـ أم كلثوم،

ماجد المهندس

وماجد المهندس الذي أطرب بعيد عنك لـ أم كلثوم، و ختم الحفل على نغمات "على حسب وداد قلبي" لـ عبد الحليم حافظ.

أنغام

واستكملت أنغام أجواء الطرب بغناءها لـ وردة الجزائرية “اه لوقابلتك زمان”، و “أنساك” لكوكب الشرق أم كلثوم

كورال روح الشرق

وتواجد كورال روح الشرق المصري بفقرة غنائية مبهجة على أنغام أغنية "على رمش عيونها"، التي شهدت تفاعل جماهيري مميز والتصفيق الحماسي مع طريقة غنائهم الممتعة.

الموهبة السعودية الصاعدة وليد محمد

وتواجد الموهبة الصاعدة من السعودية وليد محمد على العود مع أغنية "سواح لـ عبد الحليم حافظ.

الموهبة الصاعدة وليد محمد

وشهد الحفل حضور صناع الموسيقى كالمنتج محسن جابر والموسيقي هاني مهنى، وعدد من أقارب وأصدقاء بليغ حمدي، ورفع شعار كامل العدد من الحضور الذين تفاعلوا بقوة مع وصلة الطرب التي استمرت لأكثر من 5 ساعات.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، الذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة التي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي توجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.







