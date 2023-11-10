يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون كورة اون لاين في الدوري السعودي

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون كورة اون لاين في الدوري السعودي، تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، إلى استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، لمتابعة قمة الجولة الـ13 من الدوري السعودي، والتي تجمع بين الهلال والتعاون.

ويفتح استاد الملك فهد الدولي أبوابه لقمة نارية تجمع بين الهلال والتعاون في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي 2024.

وحقق الهلال الفوز في مبارياته العشر الأخيرة في مختلف المسابقات آخرها انتصاره الثمين على مضيفه مومباي سيتي الهندي 2-0 الاثنين في الجولة الرابعة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

ويغيب عن الهلال سلمان الفرج والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش بسبب الإصابة، وعلي البليهي والبرتغالي روبن نيفيز بسبب الإيقاف.

وفي المقابل يقدم التعاون مستويات رائعة خلال الموسم الحالي بقيادة مدربه بريكليس تشاموسكا، إذ يحل في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

ولم يعرف التعاون طعم الخسارة في مسابقة الدوري منذ 6 جولات وتحديداً بعد خسارته منتصف سبتمبر الماضي أمام أهلي جدة 3-2، لكنه لم يعرف كذلك طعم الفوز في الجولات الثلاث الأخيرة إذ تعادل مع اتحاد جدة والخليج وضمك على التوالي.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والتعاون عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال والتعاون عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم، برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز خلال 10 مباريات والتعادل في مباراتين والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 32 هدفاً وتلقى 8 أهداف.

تشكيل الهلال المتوقع ضد التعاون

ومن المتوقع أن يخوض المدرب البرتغالي المخضرم خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال، مباراة اليوم أمام التعاون بتشكيل مدجج بنجوم «الزعيم»، من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث ومواصلة الحفاظ على صدارة ترتيب المسابقة السعودية.